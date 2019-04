PORT DE MOSTAGANEM : Tentative d’introduction d'intestins de porc

La police des frontières maritimes du port de Mostaganem ont réussi à déjouer une tentative de faire passer clandestinement une quantité importante d'intestins d'animaux par le port de Mostaganem qui a été transportée dans un véhicule de marque Mercedes portant une plaque d'immatriculation étrangère laquelle a été conduite par une personne de nationalité algérienne, immigrée en France. Le véhicule suspect de provenance du port de Valencia, Espagne, le 9 avril 2019. Ce moyen de transport en question a été soumis à une inspection au cours de laquelle, il a été découvert : deux appareils médicaux (échographie) avec ses accessoires, 11 quintaux d’organes d’intestin grêle, emballés dans des sacs en plastique .Les forces de la police des frontières maritimes relevant du port de Mostaganem ont réussi à faire déjouer une tentative de transport illégal d’ une grande quantité d'intestins d’animaux qui étaient à bord d’un véhicule de marque « Mercedes » immatriculé à l’étranger dont le chauffeur porte une nationalité algérienne et immigré en France. En effet, le véhicule en question était en provenance du port de Valence lors de la traversée datant le : 09-04-2019, car après avoir été soumis à l’opération de surveillance et d'inspection, il a été découvert : deux radios médicales (échographie) avec leurs accessoires .Onze (11) quintaux d'intestin grêle emballés dans des sacs en plastique. Cette quantité a été examinée à l'aide d'un scanner afin de détecter, si, ils sont garnis de substances interdites. Celles-ci ont été livrées au service de la douane alors que des échantillons ont été envoyés au laboratoire pour analyse et identification de leur origine biologique. Le suspect âgé de 68 ans a été présenté près du procureur général de la juridiction de Mostaganem, où il a été mis en détention judiciaire en attendant sa comparution.