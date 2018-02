PORT DE MOSTAGANEM : Saisie de 30 kg d’or

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la contrebande, les éléments de la douane de la wilaya de Mostaganem ont saisi, vendredi passé, une quantité de 30 kilogrammes d’or, des équipements médicaux et des téléphones portables, au port de Mostaganem, a-t-on appris de sources concordantes. Cette opération de saisie est intervenue suite à une fouille menée par les éléments de la douane, permettant la découverte de la marchandise précitée bien dissimulée, à l’intérieur d’une voiture de marque Peugeot 806, appartenant à un voyageur qui venait d’arriver de la ville espagnol ‘’Valence’’ à bord de l’embarcation ’’Valence-Mostaganem’’. Le mis en cause a été interpellé sur le coup et fut présenté par devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, qui a ordonné sa détention en attendant son jugement.