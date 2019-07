PORT DE MOSTAGANEM : Saisie d’un fusil de chasse et plus de 10000 euros

Les agents de contrôle près des services des douanes, relevant du port de Mostaganem sont parvenus à saisir plus de 10 000 euros, un fusil de chasse, 45 cartouches de type 12mm, lors d’une opération de contrôle de l’escale « en provenance du port de Valencia, Espagne » selon une source douanière. En effet, le suspect a été arrêté suite à une opération de contrôle établie le 01 de ce mois de juillet en cours par les services des douanes relevant du port de Mostaganem, où ce dernier a été soumis à une inspection minutieuse au cours de laquelle, il a été découvert un fusil de type « 5 », 45 cartouches de 12 mm, en plus d’une somme d’argent en devise estimée à 10010 euros, non déclarée. Notons que des mesures judiciaires ont été prises à l'encontre du suspect , conformément aux lois et règlements en vigueur, a-t-on ajouté. .