PORT DE MOSTAGANEM : Plus de 10.000 tonnes de marchandises exportées en 2018

Selon un bilan établi par l’inspection divisionnaire des Douanes de Mostaganem, les déclarations des opérations d’exportation au port commercial de Mostaganem enregistrent une tendance vers la hausse et ont augmenté de 15% en 2018. A cet effet, le nombre de déclarations de diverses exportations de marchandises et de matières premières est passé de 55 déclarations en 2017 à 63 l'année dernière grâce aux facilités adoptées par l'Etat pour encourager les exportations hors hydrocarbures. La valeur des exportations effectuées par 24 opérateurs économiques nationaux et étrangers a atteint l’année écoulée plus de 1,4 milliard de DA et le volume des marchandises exportées vers plusieurs destinations 10.200 tonnes. La valeur des exportations a doublé la même année de 145 pc, a-t-on indiqué. Au cours de cette période, 23 opérations d’exportation de la première matière utilisée dans l’industrie des batteries vers l’Allemagne ont été enregistrées pour un montant de 580 millions de DA, cinq autres de pommes de terre vers l’Espagne (345 millions de DA), cinq exportations de dattes (13 millions de DA) et quatre de câbles électriques (33 millions de DA), a-t-on précisé. La déclaration d’exportation de 436 millions de DA de thon rouge (10 opérations d'une valeur de 6,5 millions de DA), de produits chimiques (6 pour 9 millions de DA) de plastique (5 pour 4 millions de DA), de légumes et olives (3) a été enregistrée, a-t-on ajouté.