PORT DE MOSTAGANEM : Le Directeur sera promu DG du groupe Sogeport

Ryad Bouledjouidja, le directeur général du port de Mostaganem est pressenti pour le poste de directeur général du « groupe Sogeport, » a rapporté hier le site Bourse-dz. Aussi, il est attendu la nomination, au cours de cette semaine, de Mme Nadia Lounis au poste de Présidente du Conseil d’Administration (PCA), du groupe des ports algériens Serport (ex-Sogeport) et ce, en remplacement de Achour Djelloul, ajoute la même source. Le Groupe Services Portuaires « SERPORT-Spa » est issu de la transformation juridique de l’ex-Société de Gestion des Participations de l’Etat Ports « SGP SOGEPORTS-Spa » ; il est chargé des missions statutaires suivantes : Mettre en œuvre les plans de développement, les programmes de restructuration et de partenariat des EPE relevant de son portefeuille ; assurer les missions de suivi stratégique et de contrôle opérationnel des filiales ; exercer les prérogatives d’assemblées générales de ses filiales ; exercer les activités commerciales portuaires ;exécuter les travaux d’entretien, d’aménagement et de renouvellement des superstructures et des installations portuaires.