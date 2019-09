PORT DE MOSTAGANEM : L’EPM se dote de 2 nouveaux équipements de manutention

Dans le but de renforcer ses moyens de manutention pour répondre à un volume de trafic de plus en plus important ,notamment pour pouvoir répondre à des exigences de qualité de prestations, l’Entreprise portuaire de Mostaganem maintient toujours son programme d’investissement, a- t- on appris, de bonne source. Ainsi, dans ce cadre, l’entreprise a fait, récemment, l’acquisition d’équipements plus performants pour les opérations de levage et manutention. Il s’agit essentiellement de (2) deux chariots élévateurs de marque HYSTER. Ces équipements sont caractérisés chacun d’une longueur hors tout 7958mm et une largeur de 3000 mm ayant une capacité normale de levage de 20T et sont d’un poids en service de 30456Kg.