PORT DE MOSTAGANEM : Hausse des exportations de 1,4 à 6,8 milliards de DA

Selon le bilan de l’année 2019, dressé par l’inspection des douanes de la wilaya de Mostaganem, il a été enregistré 121 autorisations d’exportation pour un montant de plus de 9000 euros et pour 64 millions de dollars soit l’équivalent de 6824 millions de dinars algériens. Il est à noter que le nombre de déclarations a doublé ,passant ainsi de 63 déclarations à 121 déclarations en 2019 faisant passer la valeur des produits exportés en 2018 de 1438 millions à 6824 millions de dinars algériens en 2019, ce qui représente une hausse de 5 fois plus. Il est utile de signaler que l’opération est en hausse importante et continuelle, puisque le nombre d’autorisations accordées en 2016 fut de 25, contre 55 autorisations en 2017 et de 63 déclarations en 2018 à 121 déclarations accordées au cours de l’année 2019. Cette constante augmentation est boostée grâce aux mesures de facilitation tendant à promouvoir les exportations à l’exemple notamment de la mise en place d’un « couloir vert » dédié aux produits agricoles périssables, d’exonération et de réduction des délais de vérification de la marchandise d’import ne devant plus dépasser les 8 jours et 2 jours pour l’export ,au maximum. S’agissant des produits les plus exportés, ce sont essentiellement : le rond à béton, les tubes en acier inoxydable, les câbles électriques de la câblerie « Sidi Bendehiba « (Mesra), les dattes fraiches, l’oignon, la pomme de terre, les articles ménagers en plastique, le thon rouge et les produits chimiques.