PORT DE MOSTAGANEM : Baisse de l’activité de 30% durant les 9 premiers mois de l’année 2020

Le volume des activités commerciales de l’Entreprise portuaire de Mostaganem (EPM) a connu une baisse de 35 pour cent durant les neuf (9) premiers de l’année en cours, a-t-on appris lundi auprès de la direction commerciale de cette entreprise. Les chiffres présentés par le service des statistiques relevant de la direction commerciale du port de Mostaganem font état d’une baisse de l’activité commerciale de plus de 336.000 tonnes par rapport avec celle enregistrée durant la même période de l’année écoulée. Selon la même source, le volume des activités commerciales a atteint, jusqu’au 30 septembre dernier, 633.000 tonnes contre près de 970.000 tonnes durant les 9 premiers mois de l’année 2019. Les importations portuaires, enregistrées entre le 1er janvier et le 30 septembre derniers, ont connu un fléchissement de 32 pour cent, tandis que les exportations n’ont pas dépassé, durant cette période, le seuil des 70.000 tonnes contre 133.000 tonnes durant l’année passée, a-t-on ajouté. Le bilan du trafic portuaire fait état d’une baisse des importations des produits alimentaires et pétroliers, du fer, de l’acier et dérivés contre une hausse des produits agricoles, à savoir l’avoine et les semences de pomme de terre et le bois, les produits chimiques et les ciments. A l’import, le volume du trafic a connu un recul à travers la réception de différents produits dont les canalisations en fonte (95 pc), bitume (52 pc), les viandes (50 pc), les barres en acier (49 pc) alors que le volume des matières chimiques et engrais a enregistré un taux de 47 pc, a-t-on fait savoir. A l’export, les services portuaires ont enregistré, durant la même période, des cargaisons de 48.169 tonnes de rond à béton, des chargements de 4.368 tonnes d’hélium, de 576 tonnes de pomme de terre de consommation et 204 tonnes de dattes en direction de plusieurs marchés européens , africains et américains. En matière de conteneurisation, l’activité portuaire a connu une baisse durant la même période, selon les données statistiques, aussi bien pour les opérations d’importation que pour l’exportation. A noter que depuis le début de l’année, il a été procédé au déchargement de quelque 2.166 conteneurs pour un poids net de 28.740 tonnes et un chargement aux fins d’exportation d’une cargaison de 4.231 conteneurs d’un poids de 9.495 tonnes. Pour rappel, le volume du trafic commercial de l’Entreprise portuaire de Mostaganem a atteint, durant l’année écoulée, 1,2 millions de tonnes avec l’enregistrement d’une courbe ascendante des exportations ayant atteint plus de 168.000 tonnes de différentes marchandises et produits agricoles et matières.