PORT DE MOSTAGANEM : Augmentation du volume de l’activité Import Export

Le Port de Mostaganem a enregistré une augmentation du volume de l'activité d'importation et d'exportation au cours du premier trimestre 2018 par rapport à la même période l'an dernier, soit un taux d'environ 83 pour cent, ainsi que la mobilité dans le mouvement des passagers à destination et à partir du port de Mostaganem vers les villes espagnoles a t on appris. En effet, plus de 27 mille passagers ont été recensés durant la même période et la réception de 13 232 véhicules a t on ajouté. La même source a également réfuté l’annulation de la ligne Mostaganem, Barcelone et son transfert vers le port d'Oran, mais a estimé que son activité est limitée à la période estivale. Pour sa part, le directeur général de l’entreprise chargée de la gestion des ports de pêche a déclaré que le plan de travail de l’entreprise au stade actuel est de prendre en charge les préoccupations des professionnels et la mise à disposition des différents potentiels au port de Salamandre et Sidi Lakhdar, révélant la préparation d'une étude spéciale pour étendre la profondeur du port de Salamandre.