PORT DE MOSTAGANEM : 3.050 tonnes de ronds à béton exportées vers l’Angleterre

3.050 tonnes de ronds à béton produites au complexe de sidérurgie sis à Bethioua (Oran) s’apprêtent à rejoindre la Grande-Bretagne, à partir du port de Mostaganem. Pour le début de cette année 2020, ce sera le chargement de la première exportation du complexe, à bord d’un navire de 100 mètres de long qui a pris le large, normalement hier, vu que l’opération de chargement s’est déroulée dans de bonnes conditions, devant assurer un bon départ au navire livreur de cette marchandise d’exportation, a-t-on appris récemment, de bonne source. Celle-ci ajoute qu’il est prévu ,vers la fin du mois en cours , l’exportation de quelque 3.500 tonnes de tubes spirales vers l’Angola ,toujours à partir du port de Mostaganem, qui est partenaire officiel du complexe sidérurgique « Toysali ». Pour rappel, le complexe sidérurgique a déjà exporté, l’an dernier, 131.000 tonnes de ronds à béton vers plusieurs pays dont 75.000 t vers les USA, 50.000 t vers le Canada, 3.000 t de ronds à béton et 3.000 tubes vers la Belgique à partir des ports d’Oran et Mostaganem. Le directeur du commerce extérieur et du suivi des investissements du complexe « Tosyali » , M. Azzi Ramzy, a indiqué entre autre, que la valeur globale de ces opérations inscrites dans le cadre de l’encouragement et soutien à l’exportation de produits nationaux hors hydrocarbures est estimée à 100 millions de dollars.