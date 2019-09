PORT DE BEJAÏA : Les travailleurs annoncent une grève illimitée

Les travailleurs du port de Béjaïa sont entrés en grève illimitée depuis 5 jours, pour exiger le retour du Directeur général, Réda Benmhidi limogé la semaine dernière, a rapporté, ce dimanche, le site Algérie-éco. Les protestataires ont rejeté la décision de limoger Réda Benmhidi qu’ils ont qualifié d’arbitraire, et exigent sa réintégration à son poste, pour qu’ils reprennent leur travail. Contrairement à ce qu’a affirmé dans son communiqué le Groupe Serport (Groupe de services portuaires), Réda Benmhidi est limogé après l’enregistrement d’anomalies et des faits graves dans la gestion de l’Entreprise portuaire de Béjaïa (EPB). Les travailleurs en grève illimitée estiment que le DG limogé est un bon gestionnaire pour l’entreprise et qu’il est connu pour son bon comportement. Les travailleurs grévistes appellent les responsables à revenir sur leur décision et réintégrer Réda Benmhidi, tout en menaçant de monter au créneau si leur revendication n’est pas satisfaite. Un communiqué de Serport a annoncé, jeudi dernier, la nomination de Kasmi Halim au poste de DG de l’EPB en remplacement de Benmhidi Réda.