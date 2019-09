PORT D'ORAN : Soupçons de recrutements illégaux

L’exercice des activités illicites au niveau du port d’Oran, n’en demeure que de nombreux scandales ayant touché cette enceinte durant les vingt dernières années, et qui n’ont pas eu des poursuites appropriées comme ces affaires de cession du quai Dar Salem au profit de l’ancienne entreprise Sotrapla, accordée par l’ancien ministre des Transports Lounaouci, issu du parti du RCD, l’affaire Codial, d’importation de 17500 tonnes de blé, impropres à la consommation, dont les auteurs sont issus de la confrérie des frères musulmans, à travers l’importateur, les responsables islamistes des administrations, comme l’IREEF, la DCP, dirigés à cette époque-là par un ministre islamiste du MSP. Aujourd’hui, la chronique focalise sur les opérations illicites perpétrées par l’oligarchie, représentées par les Haddad, et proches de l’ancien patron de la DGSN, incarcérés à la prison d’El Harrach, mais qu’en est-t-il des ramifications de la dynastie de Louhibi, proche du regretté et puissant général Larbi Belkheir. Une dynastie dont les membres ont présidé aux destinées de l’Entreprise portuaire d’Oran et la CNAN, dont la flotte a été démantelée au fil des années, pour permettre l’apparition de nouveaux seigneurs au niveau du port, notamment en ce qui concerne, la filière des céréales. Aujourd’hui, la chronique focalise sur les préjudices causés au Trésor public, par l’oligarchie, et les pratiques de favoritisme et passe-droits. A Oran, la Vox Populi, parle du recrutement qui se fait à travers les ‘’cadeaux’’, dont le principal bénéficiaire demeure intouchable, sachant que dans un passé très récent, il avait même été promu à un poste-clé dans un parti puissant, membre de l’alliance présidentielle, décrié aujourd’hui par le Hirak. L’intouchable nabab du port d’Oran, devrait chuter dans le sillage de la traduction en justice de l’ancien patron de la Centrale syndicale, Abdelmadjid Sidi Saïd. La dynamique de la lutte contre la corruption, devra toucher tous les niveaux de responsabilités et activités, pour permettre à cette enceinte portuaire d’Oran, poumon de l’économie locale, d’atteindre le rang qui lui sied.