PORT D’ORAN : Saisie record de 340.000 comprimés d'ecstasy

Les éléments de la police des frontières du port d’Oran ont réussi à mettre en échec une tentative d’introduction frauduleuse de boites de comprimés bien dissimulées dans les bagages d’un jeune émigré , qui venait de transiter par le port d’Oran en provenance d'Almeria, la plus grande contrebande d’ hallucinogènes, selon la source qui a été citée dans cette affaire. En effet , durant les premières heures de jeudi, des agents de la police des frontières au niveau du port d'Oran ont été contrecarrés lors du processus de surveillance et d'inspection des voyageurs en provenance d'Almeria . La même source a confirmé que les compétences des enquêteurs ont permis l'immobilisation d'un véhicule touristique de couleur bleue (Citroën) appartenant à un jeune émigré de 31 ans, et qui après une inspection minutieuse, la police a trouvé 68 colis, contenant chacun 5000 comprimés hallucinogènes (ecstasy), c'est-à-dire un total 340000 unités de comprimés ‘’d’ecstasy’’ .Des objets interdits et autres moyens de transport ont également été confisqués. Le suspect a été renvoyé au service de la police judiciaire du Département de la sécurité d'Oran pour l’ouverture d’une enquête. Une fois, la procédure terminée, le mis en cause a été présenté par devant le magistrat instructeur de la cité Djamel qui a ordonné sa détention préventive pour les délits de contrebande et passation frauduleuse de psychotropes, en attendant sa comparution en audience.