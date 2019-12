PORT D’ORAN : Saisie de près de 2 kilos de cocaïne dans un container

Les services de la sûreté ont réussi à mettre en échec une tentative de contrebande de cocaïne qui était dissimulée à l’intérieur d’un container au port d’Oran. Selon les données citées par le site Ennahar Online, il s’agit d’une quantité de 1 kg et 700g de cocaïne dissimulée à l’intérieur d’un container transportant de la banane. C’est suite à des soupçons que le capitaine du navire, qui transportait le container en question, a prévenu les services de la sûreté qui ont procédé à sa fouille et fini par trouver cette quantité de drogue dure. Les services de la sûreté ont, ensuite, pris un échantillon pour l’analyser et ont fini par confirmer qu’il s’agit bien de cocaïne. Le propriétaire du container est un importateur de la banane qui fait actuellement l’objet d’une enquête, ajoute le média arabophone.