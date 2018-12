PORT D’ORAN : Saisie de 5 containers de divers produits

Les agents de la brigade commerciale et de lutte contre la fraude (LCF) en compagnie des éléments des services de l’inspection divisionnaire des douanes du port d’Oran ont déjoué dimanche 16 décembre 2018 , une tentative de dédouanement frauduleux de cinq containers de marchandises interdites d'importation notamment des caméras de surveillance, pièces de rechanges, et aliments destinés pour les chats , a-t-on appris, le lundi 17 décembre 2018 , d’une source du port. Cette marchandise prohibée a été importée depuis l’Espagne et déclarée comme cotons, a-t-on indiqué de même source, ajoutant qu’un contrôle rigoureux des marchandises importées a permis de découvrir cette tentative de fraude. Une amende en conséquence sera infligée à l’encontre du fraudeur. Une procédure sera entamée près des instances judiciaires, liée au transfert illicite des devises vers l’étranger. A ce titre, et sur orientations de la direction générale, les services des douanes optent, ces derniers temps, au renforcement du contrôle des opérations d’importations et du suivi minutieusement des mouvements des capitaux en devise vers l’étranger. Pour rappel, les services des douanes du port d’Oran avaient réalisé plusieurs saisies de produits dans le cadre de l’application de la réglementation régissant les activités import-export.