PORT D'ORAN : Saisie de 15 jumelles professionnelles infrarouges

Jeudi dernier, un passager a été appréhendé à la gare maritime de transport des voyageurs au port d’Oran, lors d’une opération de contrôle de voyageurs en provenance du port espagnol d’Alicante. Les douaniers ont découvert à l’intérieur d’un véhicule portant immatriculation étrangère, a-t-on indiqué, 15 jumelles professionnelles infrarouges de guerre bien dissimulées a-t-on appris de sources proches des services des douanes du port d’Oran. La brigade de la police judiciaire de sûreté de wilaya d'Oran a établi un dossier judiciaire du mis en cause, et une fois la procédure terminée, il a été présenté par devant le magistrat instructeur près le tribunal de la cité Djamel d’’Oran. Le mis en cause a fait l'objet de détention préventive en attendant sa comparution en audience pour le chef d'inculpation de détention de jumelles professionnelles infrarouges de guerre.