PORT D’ORAN : Mise en échec d’une tentative d’introduction d'un demi-million de masques de protection

Les services des Douanes ont déjoué, le weekend dernier, au niveau du port d’Oran une tentative d’importation des containers de 500.000 unités de masques de protection suspects de mauvais choix et anti pharmaceutiques, provenant de l'étranger et importé par un importateur en produits pharmaceutiques selon les informations recueillies auprès des médias. En effet, après l’ouverture des containers en question, les douaniers du port d’Oran ont découvert des marchandises prohibées à l’importation, contrairement à la marchandise déclarée qui consiste en la matière première destinée aux produits pharmaceutiques de premier choix. Toutes les quantités du produit trouvées dans les containers étaient interdites d’importation. Cependant, il faut dire que la restriction des importations décidée par le gouvernement début 2018 a touché 851 produits. Les tentatives d’importations de ces produits interdits d’entrée en Algérie et de transfert de devises vers l’étrangers par le biais des importations, deviennent de plus en plus récurrentes, et les opérateurs recourent à tous les moyens pour arriver à leur fin. Une enquête est ouverte par les services sécuritaires pour déterminer les faits réels de cette fausse déclaration des produits pharmaceutiques non conforme à la réglementation qui régit en ce sens.