PORT D’EL HAMDANIA (Cherchell) : Création d’une agence chargée de la réalisation et du suivi

La gestion de la réalisation du grand port centre d’El Hamdania situé dans la commune de Cherchell sera confiée à une agence nationale qui sera créée en vertu d’un décret adopté par le gouvernement le 4 novembre 2020, a indiqué le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali. S’exprimant dans un entretien à l’APS, M. Chiali a affirmé que cette agence dont le siège est fixé dans la wilaya de Tipaza agira en tant que maître d’ouvrage délégué pour le compte de l’Etat. A ce titre, des contacts et démarches sont menés actuellement en collaboration avec les services concernés notamment les ministères des Affaires étrangères, des Finances et des Transports, en vue de lancer ce projet dans les plus courts délais, a ajouté le ministre des Travaux publics. "Nous sommes également en contact permanent avec les partenaires chinois et en phase de négociations pour finaliser les questions de financements de ce projet", a souligné M.Chiali, précisant que l’agence créée à cet effet sera chargée de la réalisation de ce projet et du suivi des travaux. Le grand port centre sera relié au réseau routier national, notamment l’autoroute-Est-Ouest ainsi qu’au réseau ferroviaire.Dans ce cadre, une pénétrante de 37 kilomètres reliant le port à l’autoroute Est-Ouest au niveau d’El-Alfroun, ainsi qu’une double voie ferrée électrifiée de 48 km entre le port et la gare d’El-Alfroun seront engagés prochainement. Le lancement des avis d’appels d’offres pour les deux projets interviendront dans les meilleurs délais, a fait savoir le ministre précisant que les opérations d’expropriation des zones dédiées, d’indemnisation et de libération de l’emprise ont été finalisées à hauteur de 90 %. "Dès que nous termineront les négociations avec la partie chinoise sur les modalités de financement, nous entamerons les travaux de réalisation.