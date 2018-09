PORT D’ARMES ET TRAFIC DE DROGUE : 4 personnes misent sous mandat de dépôt

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de port d’armes blanches sans motif légitime, les forces de la police judiciaire auprès de la 5ème sureté urbaine de Mostaganem ont réussi à l'arrestation de quatre personnes résident à la ville de Mostaganem a t on appris. Les suspects sont impliqués dans des affaires de port d'armes blanches et de détention de drogues. Il s’agit en effet des dénommés B.M, âgé de 24 ans a été arrêté à l’intérieur d’un stade de football, en possession d’une arme blanche, un grand poignard, B.M., âgé de 24 ans, a été arrêté au stade « Colonel Ferradj », avec une arme blanche, A.A, âgé de 18 ans, a été arrêté au quartier les « Castors », en possession d’une arme blanche (un couteau) et des comprimés de psychotropes, KB, âgé de 24 ans, a été arrêté au Stade « Colonel Ferradj », en possession d'un morceau de drogue dissimulé avec doigté au niveau de l'oreille droite. Pour les charges retenues contre les suspects à savoir port d’armes blanches sans autorisation, possession de drogue en vue de la consommation personnelle, une action judiciaire a été réalisée contre eux suite à laquelle ont été présentés devant la justice où il a été prononcé à leur encontre les peines comme suit: Le premier suspect a été condamné à deux mois de prison ferme et à une amende financière de 20 000 dinars. Le second a été condamné à une amende de 20 000 dinars. Le troisième a été condamné à 6 mois de prison ferme et à une amende de 20000 dinars. Le quatrième a été condamné à 20 000 dinars d'amende.