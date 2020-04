POMME DE TERRE A MOSTAGANEM : Une production prévisionnelle de 2, 1 millions de quintaux

Une vaste opération de récolte de pomme de terre saison va être lancée à partir de la deuxième quinzaine à travers la wilaya sur une superficie de plus de 6000 ha dont le rendement prévisionnel est entre 300 et 350 qx/ha soit une production de plus de 2 millions de quintaux. En effet, la récole de la patate primeur d’une superficie de 240 ha, coïncide avec la récolte de la patate de saison d’un rendement prévisionnel, entre de 200 à 250 qx/ha, d’une production prévisionnelle de 60 000 qx. A cela s’ajoute, la production de ce tubercule d’arrière saison avec une production de 2 070 000 qx totalisant la production de la compagne de récolte de pomme de terre de 4 230 000 qx. Cette production couvrira suffisamment la wilaya de Mostaganem et celles des wilayas limitrophes ainsi que les autres wilayas du pays notamment en pomme de terre primeur. Actuellement, la pomme de terre est cédée au niveau des marchés gros à 30 da le kg. Il est à noter que les fruits et les légumes sont en quantités suffisantes sur les marchés avec des prix abordables pour le moment.