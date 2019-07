POLLUTION ATMOSPHERIQUE A SIDI BEL ABBES : Les citoyens protestent contre les carrières d'agrégats

Ces carrières, lançaient ils avec acharnement, se trouvant à quelques pas seulement de chez nous, sont devenues source de pollution, sources de maladies respiratoires "!D'autres protestataires renchérissaient :" la majeure partie de la population se plaint quotidiennement de souffrir les martyres et depuis longtemps en raison de l' activité constante de ces carrières d'agrégats, lesquelles ont d'ores et déjà dénudé l'environnement et créé un cadre de vie désagréable, avec ce gravier de grosseurs différentes. Même si les normes techniques y sembleraient respectées par leurs gérants, il n'empêche que les rejets dans l'atmosphère seraient nocifs pour la santé et notamment aux maladies respiratoires chroniques "." Pire encore, diront d'autres intervenants, les travailleurs de passage, à l'image de ces instituteurs faisant la navette quotidienne entre leur domicile et le lieu du travail, sentent déjà les effets irréversibles que la poussière provoque à leurs bronches, en se formant tel un gros et épais nuage sur plusieurs kilomètres à la ronde. Nous lançons un ultime SOS aux premiers responsables de la wilaya, sinon nous recourrions à des voies légitimes ".