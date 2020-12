POLITIQUE : Le RND examine les derniers développements nationaux et internationaux

Le Bureau national (BN) du Rassemblement national démocratique (RND) a tenu à Alger une réunion consacrée à l'évaluation de la structuration du parti et à l'examen des derniers développements survenus sur la scène nationale et internationale, a indiqué le RND dans un communiqué. Présidée par le Secrétaire général (SG) du parti, Tayeb Zitouni, cette réunion a été l'occasion d'évaluer la restructuration des instances locales des bureaux de wilaya, avant de noter un avancement remarquable de cette opération qui touche d'ailleurs à sa fin. Le BN a salué cette initiative qui "a permis l'accès au Rassemblement de toutes les franges sociales afin de consacrer les principes de la démocratie et la transparence dans le choix des responsables du parti au niveau local". Afin de renforcer la consultation avec les bases militantes et l'ouverture du champ à la femme et aux jeunes, il a été décidé de "créer deux commissions nationales chargées d'examiner, d'analyser et d'émettre des avis sur les questions qui concernent ces deux catégories sociales". Evoquant, par ailleurs, la campagne référendaire, le BN du RND a salué l'animation par le SG et membres de la Direction nationale de meetings populaires en vue de mettre en avant "l'importance du document constitutionnel dans l'édification de l'Algérie nouvelle". Les membres réunis "se sont félicités du vote populaire en faveur de la nouvelle Constitution", affirmant que les résultats définitifs proclamés requièrent des hautes autorités et de la classe politique "une lecture approfondie" sous-tendant une conjugaison des efforts et un travail colossal pour parvenir à la notion de l'Algérie nouvelle. Au volet questions internationales, le BN a réitéré la position qu'a exprimée le parti lors de la halte solidaire avec le peuple sahraoui frère, et qui émane de la position de l'Algérie, Etat et peuple, fondée à juste titre sur "le soutien des causes justes et le refus de toute forme de colonisation".