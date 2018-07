POLICE NATIONALE : Un plan présidentiel pour la restructuration de la DGSN

Le ministre de l’Intérieur, Noureddine Bedoui, a annoncé, hier le lundi un plan « présidentiel » de restructuration de la Police pour améliorer ses performances. Ce plan, qui se décline comme une feuille de route, se fera, selon lui, dans le prolongement des changements intervenus à différents niveau de la hiérarchie de l’institution policière. Des changements, qui ont vu l’arrivée de Mustapha Lehbiri à la tête de la DGSN, suite au limogeage du général-major Abdelghani Hamel, dans la foulée de l’affaire dite de « la cocaïne ». Désignation également de nouveaux chefs de Sureté de Wilaya à Alger, Oran, Tipasa et Chlef. Sans aller dans les détails, le ministre de l’intérieur a expliqué que cette feuille de route s’articulera autour « d’axes, techniques, pratiques et opérationnels ». « Ces changements permettront un nouveau saut qualitatif à l’institution qui se caractérise déjà par le professionnalisme, la maitrise et la vigilance », a dit M. Noureddine Bedoui, dans une allocution prononcée à l’occasion des 56 anniversaires de l’institution.