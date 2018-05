POLICE NATIONALE : Le professionnalisme des unités d’élites salué par Interpol

Lors d’une visite du GOSP de Boudouaou, accompagné de M. Meng Hongwei, le général major a affirmé que l’hôte de l’Algérie a salué la bonne organisation de cette unité et du haut sens de professionnalisme de ses éléments. Dans une déclaration à la presse au terme de sa visite, le président d’Interpol a exprimé son admiration quant à la grande compétence et bonne organisation des exercices de simulation, très proches de la réalité, exécutés à l’occasion. Il a estimé que cette unité de police se veut « une force coercitive » pour la police algérienne en matière de lutte contre les différentes formes de criminalité, souhaitant qu’elle puisse à l’avenir contribuer au maintien de la stabilité et de la sécurité de l’Algérie. Le général-major Hamel et le président d’Interpol ont ainsi visité les différentes structures de cette importante unité de police avant d’assister à des exercices de simulation, dont celui d’un assaut contre des terroristes dans immeuble en zone urbaine, la simulation de la libération d’otages et un exercice de protection de personnalités. Ils ont pris connaissance des armes et équipements utilisés dans les différentes opérations et interventions de cette unité, les matériels de pointe et les moyens de transport (hélicoptères et tous types de véhicules) dont elle dispose. Après avoir assisté à des démonstrations en arts martiaux, ils ont observé une halte au niveau du projet de réalisation d’un champ de tir moderne aux normes internationales qui sera bientôt opérationnel. Ils ont ensuite signé le livre d’or du GOSP. Le Groupement des opérations spéciales de la Police (GOSP) a été lancé le 22 juillet 2016. Il s’agit d’une unité d’élite de la Police nationale algérienne dont le champ d’intervention couvre l’ensemble du territoire national. Il intervient essentiellement en zones urbaines contre les éléments armés qui constituent un danger, dans les prises d’otages, la protection des personnalités et la fourniture d’aide et d’expertise en matière de lutte antiterroriste.