POLICE JUDICIAIRE : Saisie de cocaïne à Oran

Agissant sur information, les éléments de la brigade de recherche et d’intervention ( BRI 1) relevant du service de la police judiciaire d’Oran, vient d'arrêter deux suspects en possession de 132 g de cocaïne au quartier populaire de petit lac. Les deux individus, récidivistes ont été appréhendés au niveau du siège de la sûreté de wilaya que l’opération de saisie a eu lieu à haï Dhaya ( ex-petit lac) où le principal mis en cause, âgé de 39 ans, a été appréhendé en possession de 4,2 g de ce poison blanc répartis en 10 petits sachets dissimulés dans ses sous-vêtements. Poursuivant l’enquête et munis d’un mandat de perquisition, les enquêteurs ont mis la main sur 190 autres petits sachets, contenant cette substance blanche et pesant 82,5 g, dissimulée dans son domicile. L’opération a été soldée aussi par la saisie d’une somme d’argent estimée à 92 millions de centimes et 40 euros. L’argent représente les revenus de la vente de cette drogue. Par ailleurs, et dans le même contexte, un autre individu âgé de 30 ans a été interpellé par les éléments de la BRI 2. Au moment de son interpellation, le dealer a été en possession de 45 g de cocaïne. A l’issue de l’enquête préliminaire, les deux mis en cause ont été présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal de Sidi Djamel pour détention et commercialisation de drogue, ont été écroués en attendant leur comparution en audience.