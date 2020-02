POLICE JUDICIAIRE : Arrestation d'un dangereux pickpocket à Mostaganem

La brigade de police judiciaire relevant des services de la sûreté de wilaya de Mostaganem a réussi à arrêter un dangereux criminel de 29 ans résident dans la wilaya de Relizane, spécialisé dans le vol à la tire, un cas de flagrant délit. Celui-ci a été arrêté après une opération de surveillance menée au niveau de la gare routière dans le centre-ville de Mostaganem pour les lignes internes. Il était en possession d’un téléphone portable qui a été volé à l'une de ses victimes et les enquêtes ont révélé que cet individu exploite les situations d'encombrement des passagers qui s’apprêtent à prendre un bus et c’est là qu’il détrousse ses victimes de leurs biens, en l’occurrence des téléphones portables et des sacs à main. L’homme mentionné ci-dessus a été identifié par le système AFIS, comme étant déjà connu pour avoir quatre identités différentes. Accusé de vol qualifié en de flagrant délit, usurpation de l'identité d'autrui, un dossier de poursuites judiciaires a été déposé contre le mis en cause qui a été présenté par-devant le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem qui l’a condamné, en comparution immédiate, à une peine d'un an de prison ferme.