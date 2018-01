POLICE JUDICIAIRE : 877 enfants disparus dans l’ouest du pays

Le service a enregistré, au niveau de 12 wilayas de l’ouest du pays, 887 affaires de disparition de mineurs dont 879 retrouvés et 8 enfants sont recherchés, selon le commissaire de police Boudekara Mokhtar, adjoint chef du service précité. Le même responsable a expliqué dans une conférence de presse que huit enfants font l'objet de recherche ne veut pas dire qu’ils sont encore disparus. Il se peut que leurs parents les aient retrouvés mais n'ont pas avisé la police. Les causes de disparition des enfants sont généralement familiales comme le divorce des parents, la violence. D'autres ont trait aux résultats scolaires et d'autres sont d'ordre affectif, a-t-on souligné. Le numéro vert 104 mis par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) à la disposition des citoyens pour dénoncer des cas de disparition ou de kidnapping d’enfants a enregistré 1.418 appels en 2017 pour des cas de disparition et aucun d'enlèvement, a-t-on fait savoir. Pour les autres crimes, le même service a enregistré 14.431 affaires d’atteinte à des personnes, 14.730 d’atteinte à des biens au niveau des 12 wilayas de l'Ouest dont celles de 316 vols de véhicules dont 200 récupérées et 621 de vols de motocycles dont 224 récupérés. En outre, les services de la PJ relevant de l’inspection régionale ouest de police ont enregistré, l'an dernier, 44.224 affaires diverses sont 36.957 traitées avec un taux de traitement de 83,5 pour cent.