POLICE A ALGER : 7641 appels téléphoniques reçus sur les lignes 1548 et 17

La salle des opérations relevant de la Sûreté de la wilaya d'Alger a reçu, durant la période allant du 20 au 24 septembre passé, un total de 7641 appels téléphoniques sur le numéro vert 1547 et celui de secours 17, afin de signaler les différentes affaires liées à la criminalité et recevoir des orientations, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. "Pour l'exploitation optimale des signalements des citoyens, la salle des opérations relevant de la Sûreté de wilaya d'Alger veille à notifier instantanément et efficacement les différents appels téléphoniques signalant des faits liés à la criminalité aux forces de Police sur le terrain qui interviennent avec professionnalisme, ce qui a permis de mener plusieurs interventions sanctionnées par l'arrestation de 13 suspects". Ces opérations ont permis la saisie de 507 comprimés psychotropes, 22 gr de cannabis, deux (2) solutions anesthésiantes, une (1) bouteille de gaz lacrymogène, cinq (5) armes blanches et un montant de 22.000 Da comme revenus du trafic", a précisé la même source. Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger invitent les citoyens à contribuer davantage à la sécurisation, en mettant à leur disposition le numéro vert 1548, celui de secours 17 et la ligne 104, ou encore l'application Allô Chorta et la page Facebook de la Sûreté de wilaya d'Alger, pour signaler toute atteinte à l'intégrité des personnes et des biens", a conclu le communiqué.