POLE URBAIN ‘’AHMED ZABANA’’ ORAN : Les souscripteurs en sit-in devant la direction de l'énergie et des mines

Ils ont ainsi exigé une intervention prompte du directeur de l'énergie et des mines pour faire pression sur les responsables de la sonelgaz. Les délégués des souscripteurs ont été finalement reçus par le directeur de l'énergie et des Mines et le directeur de la sonelgaz (Es- Senia) qui ont expliqué que pour le nouveau raccordement électricité des appartements, la wilaya doit débloquer au minimum 50% du montant de devis avant d'entamer les travaux de raccordement. Une source bien informée à la direction de distribution de la sonelgaz nous avait déjà confié il y a quelques semaines que ce retard dans le raccordement des logements du pôle urbain ‘’Zabana’’ est notamment causé par le non-virement du budget nécessaire pour entamer les travaux. La sonelgaz, qui souffre de difficultés financières, ne peut plus se permettre de financer de son budget de fonctionnement les nouveaux raccordements électricité, confie-t-on de sources bien informées. Les délégués des souscripteurs au nombre de 15 ont été reçus durant presque une heure et demi par le directeur de l'Energie et des Mines et le directeur de la direction sonelgaz à Es-Senia. Ce dernier a expliqué, avec amples détails, toutes les contraintes rencontrées par sa société dans le chantier de raccordement des appartements du pôle ‘’Zabana’’ aux réseaux d'électricité et de gaz. «Nous avons appris que l'appel d'offres divisé en 20 lots lancé par la sonelgaz s'est soldé par la sélection de 15 sociétés, alors que pour cinq lots restants, un autre appel a été lancé. L'ouverture des offres des soumissionnaires pour ces cinq lots est prévue au courant de cette semaine. Pour le nouveau raccordement électricité ou réseau tertiaire, la sonelgaz a élaboré en mars dernier le devis des travaux qui a été envoyé à la direction AADL. Cette direction a émis de nombreuses réserves sur ce document qui ont été toutefois levées en fin de semaine écoulée. Il ne reste maintenant que la signature de la direction AADL et le virement du 50% du montant du devis pour lancer les travaux.