POLE UNIVERSITAIRE DE LAGHOUAT : Plusieurs infrastructures scientifiques inaugurées

Plusieurs infrastructures universitaires, dont une plateforme des technologies d'analyses physico-chimiques, au pôle universitaire de Laghouat, ont été inaugurées ce samedi par Abdelbaki Benziane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La plateforme, dont le coût de réalisation s'élève à 294 millions DA et d'équipement à 1,2 milliards DA, sera encadrée par un corps enseignant composé de 250 universitaires et chercheurs, a indiqué le recteur de l'Université de Laghouat, Djamel Benbartal. La plateforme des technologies d'analyses physico-chimiques contribuera à une amélioration qualitative des recherches scientifiques, a-t-il affirmé. Le ministre a inauguré également un groupe de 14 laboratoires scientifiques de tous domaines confondus. Ce projet scientifique, qui a nécessité une enveloppe de plus de 500 millions DA, est doté de divers moyens et équipements scientifiques, d'une résidence équipée destinée aux chercheurs, ainsi que d'un restaurant de 120 places. Aussi, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la wilaya de Laghouat a été renforcé par une unité de recherches en plantes médicinales, un groupe administratif, une bibliothèque centrale de 600 places et une Maison de l'entrepreneuriat. M. Benziane a, à cette occasion, suivi un exposé sur un projet de réalisation de 8.000 places pédagogiques, dont les travaux de réalisation ont atteint un taux d'avancement de 85%. Le ministre devra animer, au terme de sa visite dans la wilaya de Laghouat, une rencontre d'orientation, par visioconférence au profit de la famille universitaire à travers le pays, et ce à l'occasion de la reprise des activités pédagogiques.