POINT DE LA SITUATION DU COVID19 A MOSTAGANEM : 06 cas suspects et 524 voyageurs confinés

Il a indiqué qu'un total de six (06) personnes suspectées sont actuellement en état d'isolation sanitaires réparties entre l'entreprise de la sante publique de Mostaganem (EPSP Che Guevara) hébergeant cinq (05) personnes et une (01) personne, placée en isolation sanitaire au niveau de l'entreprise publique de la santé de Sidi-Ali .M.Ahmed Khalil Toufik, le directeur de la DSP a précisé que la wilaya de Mostaganem n'enregistre aucun cas positif de coronavirus et qu'il n'y a actuellement que cinq (05) cas suspects mis en isolation sanitaire dans les établissement hospitaliers de la wilaya. Il s'agit, a-t-il dit, de quatre (04) cas présents à Mostaganem et d'un (01) cas à Sidi Ali. Ajoutant le cas de la 1ere personne ,venue de la localité de Mesra, le dimanche 15 Mars 2020, est celle qui avait une relation avec une autre personne ayant été reconnue comme cas positif du coronavirus, en Espagne. La 2ème personne, présentement à l'hôpital de Sidi Ali, est un cas qui était à l'étranger où il avait eu des contacts avec diverses personnes. Le 3ème cas est celui d'une femme médecin qui est revenue de l'étranger et qui s'est présentée avec des symptômes suspects d'une légère grippe. Le 4ème cas, est celui d'une femme de 61 ans qui était en contact avec des immigrés à l'occasion d'une cérémonie de mariage; elle aussi s'est présentée avec des symptômes de grippe et elle aussi a été placée sous isolation sanitaire. M.Ahmed Khalil Toufik a indiqué que le dernier cas, le 6ème actuellement ,enregistré avant-hier, vendredi 20 Mars 2020,est celui d'une personne de retour d'un voyage de l'étranger et qui est actuellement à l'hôpital, en isolation sanitaire également. Sur un autre volet de cette situation, le DSP a révélé que la wilaya de Mostaganem, dispose actuellement de trente neuf (39) lits de réanimation équipés de respirateurs artificiels. Pour conclure, il a indiqué les échantillons concernant ces cas on été envoyés à l'institut Pasteur (Alger) aux fin d'analyses et sont instamment attendus, invitant par ailleurs les citoyens de rester confinés chez eux, sauf obligations exceptionnelles.