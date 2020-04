POINT DE LA SITUATION COVID19 A MOSTAGANEM : Le DSP entre dans les détails importants

Le Directeur de la santé et de la population (DSP) de Mostaganem, M. Mohamed Khalil Toufik a fait de déclarations importantes sur la localisation des foyers de propagation locale du coronavirus Covid-19.Elles-devraient donner à y réfléchir pour une reprise de conscience précautionneuse accompagnée de mesures, strictes, de prévention. D’emblée, le DSP a révélé que le foyer de contamination, le plus important est localisé sur un rayon de 3 kilomètres, environ à partir du centre de Mostaganem, au niveau de quatre zone urbaines et agglomération qui sont ,en l’occurrence : la Cité Kharrouba ,la Cité Djebli ,la Cité Salamandre et le village de Mazagran ;dans le même contexte, il a ajouté qu’il y a un 2ème foyer de contamination au niveau du chef lieu de Aïn-Tedelès, un 3ème foyer dans la localité de Hadjadj .Par ailleurs, le directeur de la santé et de la population a ajouté qu’il existe également des foyers secondaires de contamination par le Covid-19 qui sont disséminés à travers d’autres localité de la wilaya, citant entre-autres : Stidia, Hassi Mamèche, Khadra, Achâacha , Ouled Boughalem où ont été enregistrés 1 à 2 cas par commune .Il a rappelé, pour mémoire que, pour Aïn-Tedelès, la contamination a débuté à partir d’un seul cas, celui d’une personne venue d’Alger et qui a contaminé sa propre famille .Dans son appréciation plus ou moins rassurante et préoccupante à la fois ,vu le ton grave avec lequel il a parlé, il a précisé que bien « que la situation est actuellement maitrisés, il ne faut pas baisser sa garde de vigilance car le virus Covid-19 est toujours parmi nous » . Il a indiqué par ailleurs, au moment de sa déclaration que 19 cas nouveaux ont été enregistrés alors que quatre (4) personnes sont décédées dont deux (2) d’entre-elles avaient, chacune, déjà des problèmes graves de santé( affection rénale et syndrome respiratoire) et ceci, depuis l’apparition du premier cas en date du 19 Mars 2020.M.Mohamed Khalil Toufik a expliqué que, « dès les 26 et 27 Mars 2020,nous avons observé que les cas enregistré étaient des cas de « contamination importée » qui avaient des rapports directs avec les autochtones ».et d’ajouter que le problème se situe en amont chez les personnes asymptomatiques, immunisées au coronavirus covi19,dit :porteurs sains » qui contaminent les autres et en aval, chez les personnes qui sont les plus vulnérables à cette contamination ,à savoir : les personnes âgées qui souffrent déjà d’une santé affectée par le Diabète, l’Asthme, l’hypertension, les syndromes respiratoires ,rénaux etc., notamment les femmes enceintes.