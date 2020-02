PLUSIEURS DOSSIERS SERONT EXAMINES : Le Président préside, aujourd’hui, un Conseil des ministres

En effet, lors de cette réunion, le Conseil examinera "plusieurs dossiers inhérents au projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, à l'état du foncier industriel et à la gestion des zones industrielles, aux perspectives de relance et de développement des activités culturelles, de la production culturelle et de l'industrie cinématographique, aux jeunes et aux sports ainsi qu'au tourisme et à l'artisanat. La communication gouvernementale fera partie des points débattus durant la réunion cyclique du conseil des ministres que présidera le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune aujourd’hui au siège de la Présidence de la République. Pour rappel, Le président de la République, Chef suprême des forces armées, Ministre de la défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé jeudi 6 février 2020, une réunion extraordinaire du Conseil des ministres consacrée à l'approbation du Plan d'action du Gouvernement, qui sera soumis à l'Assemblée populaire nationale (APN) et au Conseil de la Nation conformément à l'article 94 de la Constitution. Le Plan d'action du Gouvernement, qui puise sa référence des engagements du président de la République, met en avant l'urgence de procéder à une révision profonde des modes de gouvernance et de concevoir de nouvelles règles afin de mener à bien les politiques de développement et d'insuffler une dynamique interactive. Ainsi, il est préconisé l'adoption de plusieurs mécanismes, essentiellement la réforme du système électoral, l'opérationnalisation de mécanismes innovants de réforme financière et fiscale, outre l'adoption d'une démarche rassurante en direction des opérateurs économiques les plus affectés par les choix inappropriés en matière de gestion des affaires économiques. Le Plan focalise sur le triptyque d'un renouvellement économique basé sur la sécurité alimentaire, la transition énergétique et l'économie numérique. Le Gouvernement veille également, suivant son Plan d'action, à la mise en place d'une cartographie nationale d'investissement à travers l'ouverture de nouveaux espaces dédiés au foncier industriel, notamment dans les Hauts Plateaux et le Sud. Le Plan d'action du Gouvernement accorde, en particulier, une importance majeure au développement humain et social à la faveur d'un programme intégré pour la réforme et le redressement des systèmes de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Formation et l'Enseignement professionnels.