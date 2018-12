PLUS DE DOSSIERS POUR LES DOCUMENTS OFFICIELS : Le guichet électronique opérationnel à Oran

Le directeur des transmissions de la wilaya d'Oran lors des travaux du séminaire de la modernisation des documents et des archives , qui est venu s'enquérir de l'état d'avancement du projet "e-commune: zéro papier, a indiqué que la mairie du futur, fondée sur l'utilisation des TIC, permettra "outre, la suppression de tout ce qui est papier, l'éradication de la bureaucratie et du népotisme et de tous les fléaux dont souffrait le citoyen. Avec le guichet électronique, le citoyen n'aura plus besoin de fournir un dossier pour obtenir le passeport ou la pièce d'identité biométriques. Le projet e-commune vise à connecter les différents services de mairie aux autres secteurs dans le cadre de la consécration de "la solidarité et l'action commune entre les différents secteurs. Le permis à point entre en vigueur progressivement dès la fin du mois de décembre, a affirmé également le représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales et de l’aménagement du territoire national. Cette avancée s’inscrit dans le cadre des engagements honorés par le département ministériel à l’effet d’instaurer une administration électronique, et cela conformément aux instructions contenues dans le programme de son Excellence Monsieur le Président de la République. Cela permettra de fournir des prestations de service public de qualité notamment par la rapidité dans le traitement des dossiers.