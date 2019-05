PLUS DE 80 QUINTAUX DE TABAC A CHIQUER CONTREFAITS SAISIS : 6 ateliers clandestins démantelés à Es-Senia et El Kerma

En effet, certains pseudos industriels imitent de manière illégale certaines grandes marques à l'image de ceux des six (6) ateliers clandestins de fabrication de tabac à chiquer contrefait, dont quatre ont été démantelés dans les communes d'Es-Senia et deux à El kerma. Plusieurs quintaux de sachets de ce produit à savoir 83,5 quintaux ont été saisis par les unités de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de la daïra d’Es-Sénia (Oran), a-t-on appris jeudi, auprès de ce corps sécuritaire. Cette opération, qui a permis l’arrestation de sept (7) personnes environ, s’inscrit dans le cadre de la préservation de l’économie nationale, de la protection de la santé des citoyens et de la lutte contre l’évasion fiscale et la contrefaçon, a précisé la même source. La saisie de cette quantité importante de tabac à chiquer a été réalisée au cours de six (6) opérations distinctes menées suite à des informations indiquant l’activité de plusieurs ateliers clandestins de fabrication de tabac à chiquer dans les domiciles des individus appréhendés. En plus de la saisie de cette quantité de tabac à chiquer, des équipements utilisés dans ce trafic ont été saisis, lors des perquisitions des domiciles des mis en cause, a affirmé la même source. Tous les mis en cause vont être verbalisés et présentés devant le procureur près le tribunal d'Es-Senia pour les chefs d'inculpation de produits contrefaits et évasion fiscale.