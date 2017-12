PLUS DE 80 PSYCHOCLINICIENS MOBILISES CONTRE LA ’’BALEINE BLEUE’’ : Neuf tentatives de suicide enregistrées à Oran

La direction de la santé d’Oran vient d’enregistrer, selon un bilan dressé ,09 cas de tentative de suicide d’enfants, dont l’âge ne dépasse guère les 16 ans, dus au jeu de ‘’Blue Whale’’ (poisson bleu), dont le nombre de suicide a atteint déjà 07 victimes à travers tout le territoire national. Cette dernière souligne que les cas recensés ont été enregistrés au sein des collèges d’enseignement moyen, et nécessite déjà une prise en charge sur le plan psychologique. Elle précise également que l’action psychologique engagée par le personnel spécialisé de la santé scolaire, nécessite à son tour, un suivi assidu de moyen et long terme, vu que les élèves ont atteint le niveau 50, la dernière étape qui provoque un état dépressif poussant fatalement au suicide. C’est ce dernier comportement qui a poussé certains parents, si inquiets de l’état de leurs enfants, à recourir aux consultations en psychologie pour pouvoir y remédier. Afin de répondre à ces doléances, la direction de la santé d’Oran a mobilisé plus de 80 psychocliniciens, pour le dépistage précoce des cas des élèves, ayant joué a ce jeu mortel et leur éviter de sombrer dans la dépression se soldant malheureusment par le suicide.