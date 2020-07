PLUS DE 600 ENQUETES EPIDEMIOLOGIQUES EFFECTUEES : Formation d’enquêteurs sur le Covid-19 à Oran

Organisée à l'EHU d'Oran, la formation est assurée par les membres de la commission des enquêtes épidémiologiques relevant du Premier ministère, dépêchés à Oran dans le cadre du suivi de la situation sanitaire causée par le nouveau coronavirus. Le DSP, Dr Youcef Boukhari, a précisé à l'APS que l'application mobile facilite aux enquêteurs l'accès aux données sur les cas positifs au Covid-19, selon leurs zones d'habitation, de travail et autres. La commission des enquêtes épidémiologiques, présente depuis lundi à Oran, a effectué des visites à plusieurs établissements de santé, comme le CHU d'Oran, les EPSP (établissement publique de santé de proximité) à Tlélat, Sénia et Bouamama, l'EPH (établissement public hospitalier) d'Arzew, avant de se rendre à l'EHU d'Oran, a-t-on relevé.

Les visites visent à s'enquérir des conditions de prises en charges des malades covid-19, mais surtout sur la façon de faire en matière d'enquêtes épidémiologiques, a expliqué Dr Boukhari. La wilaya d'Oran, qui connaît une recrudescence dans le nombre de cas de covid-19 depuis quelques jours figurant ainsi parmi les foyers de la pandémie, doit redoubler de vigilance, a-t-il souligné, affirmant que les enquêtes épidémiologiques constituent un outil important pour endiguer la propagation de ce virus. Plus de 1.500 cas positifs ont été enregistrés à Oran depuis le début de la pandémie, avec pas moins de 600 enquêtes épidémiologiques, a relevé le Dr Boukhari.