PLUS DE 48 HA DE FORETS RAVAGES PAR LE FEU : La Conservation d’Oran dépose 14 plaintes contre X

Les services de la protection civile de la wilaya d'Oran sont intervenus durant ces derniers temps, pour faire face à des incendies qui ont éclaté au niveau de plusieurs forêts récréatives des différentes communes de la wilaya d'Oran. Le communiqué de la cellule de communication de la protection civile de la wilaya d'Oran, indique que les causes de déclenchement de ces incendies sont dues toujours au non-respect des mesures de prévention, tout en ajoutant que les équipes d’intervention ont assuré la protection des champs limitrophes des zones ravagées par le feu. A cet effet , la direction de la Conservation des forêts vient de déposer 14 plaintes contre X, pour les feux déclenchés dans les forêts notamment, ceux de la forêt « la montagne des lions » qui a connu une affluence de citoyens ne pouvant se rendre dans les plages à cause de l’interdiction émise par la wilaya comme mesure de protection contre le COVID 19. La Conservation des forêts a enregistré pas moins de 14 départs de feu en quelques jours ayant ravagé près de 48 hectares de broussailles et d'arbres forestières. Pour lutter contre le phénomène, le gouvernement est passé à l’action le 30 juillet dernier lorsque le premier ministre a installé la cellule de veille chargée du suivi et de l’évaluation en permanence de la situation des feux de forêts ainsi que de l’efficacité des dispositifs de prévention et de lutte prévus à cet effet. Cette cellule de veille a pour rôle également d’enquêter sur les origines de ces feux et mettre en œuvre toutes les dispositions de l’Etat pour protéger et sécuriser les populations et les biens. Pour lutter efficacement contre ces incendies, une colonne mobile contre les incendies de forêts à été installée à Oran au niveau du siège de la Direction de la protection civile de la wilaya d'Oran, dans le cadre du dispositif d'intervention estivale, en vigueur jusqu'au mois d'octobre prochain. Quelque 45 agents, tous grades confondus, font partie de cette colonne mobile dotée de 9 camions légers de lutte contre les incendies de forêts, un camion de moyen tonnage, un camion ravitailleur, une ambulance médicalisée, un bus de transport des troupes et du matériel d’intervention, a indiqué le directeur de la protection civile de la wilaya d’Oran, le colonel Souiki Mahfoud, dans une déclaration à l’APS, en marge de la mise en place de cette colonne mobile.