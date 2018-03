PLUS DE 42 MILLE INDIVIDUS IMPLIQUES : 52 t de résine de cannabis saisies en 2017

"Au total, 52.609,9 kg de résine de cannabis ont été saisis durant l'année 2017, en Algérie, dont 78,87% dans la région Ouest du pays", a précisé l`Office dans son rapport, se référant au bilan des services de lutte contre les stupéfiants (Gendarmerie nationale, Police et Douanes). La quantité de résine de cannabis saisie durant l`année 2017 a enregistré une baisse de 51,77% par rapport à la même période de l`année 2016, en raison surtout du renforcement du dispositif sécuritaire aux niveaux des frontières, selon les explications d'une source proche de l`Office qui relève que malgré cette baisse les quantités saisies sont toujours "très élevées". Selon le rapport, 17,50% des quantités saisies ont été enregistrées dans la région Sud du pays, 1,94% dans la région Est et seulement 1,69% au centre du pays. S`agissant des drogues dures, la quantité de cocaïne saisie en Algérie a très fortement baissé, passant de 59.099,41 grammes en 2016 à 6.279,40 grammes en 2017, soit une baisse de 89,37%, selon le même bilan. La quantité d`héroïne saisie a, par contre, augmenté de moitié, passant de 1.403,82 grammes à 2.120,96 grammes durant la même date de référence (+51,08%). Selon les chiffres avancés par les services concernés, 42.432 individus ont été impliqués dans des affaires liées à la drogue, en hausse de 12,81%, dont 274 étrangers, selon le même bilan qui fait état de 642 personnes en fuite. Les données de l`ONLDT révèlent également que parmi les personnes impliquées, 8.622 sont des trafiquants alors que 22.929 sont des usagers de résine de cannabis, 4.903 sont des trafiquants de substances psychotropes et 5.625 autres en sont des usagers. S`agissant du trafic des drogues dures, il concerne 148 trafiquants et 47 usagers de cocaïne et 71 trafiquants et 44 usagers d`héroïne. Concernant les affaires traitées, le bilan de l`Office a enregistré 32.952 affaires en 2017, contre 30.113 affaires en 2016, soit une augmentation de 9,43%.