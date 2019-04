PLUS DE 345 TONNES DE DECHETS TRANSFERES VERS LES CET : Vaste opération d’entretien des plages à Oran

En présence d'un délégué à l'environnement de chaque commune, les opérations de nettoyage ont été lancées au niveau des plages concernées où des travailleurs des communes côtières ont été mobilisés en compagnie de jeunes de la société civile. Le matériel de collecte et autres outils et équipements nécessaires pour cette campagne ont également été mobilisés pour faciliter la collecte des déchets durs et autres débris de maçonnerie déposés par les privés. Selon la déléguée à l'environnement de la commune d’Ain ElTurck qui a supervisé les opérations de nettoyage des plages à Saint Rock, Trouville, Bouisville, Paradis plage, Ain El Turck, Cap Falcon, Madrague, Bomo plage, Bousfer plage et les andalouses, dans la commune d'El Ançor, l'opération se poursuivra à Madagh jusqu'au nettoyage de toutes les plages et leur aménagement et embellissement avant le début de la saison estivale. Il a précisé en outre que les pierres et débris issus des travaux de constructions et jetés la nuit au niveau des plages constituaient le plus gros des déchets collectés. Ainsi, pour la deuxième semaine consécutive, des opérations de nettoyage de plages se poursuivent sur les côtes des municipalités côtières, en particulier celles appartenant à la daïra d’Ain El Turck, sous la supervision de l'Unité de la protection de l'environnement, pour la mise en place des centres de traitement des déchets techniques. L’intervention a eu lieu au niveau de dix plages (10) sur dix neuf (19) et des routes qui y mènent vers les plages Eden Beach, de la madrague, du beau séjour, de Saint Rock, de Bouisville , de Bousfer ,Cap Falcon et du district de Ben Samir via la route allant vers Ras El Ain , et les liaisons routières entre les municipalités d'Ain El Turck . De gros moyens matériels et humains ont été mis en place pour l'exploitation des déchets et débris, notamment, 80 camions, 10 camions (2,5), camions (6 tonnes), camions (15 tonnes), camions-citernes, 03 tracteurs et deux bulldozers. Celles-ci ont permis de collecter 510 sacs de poubelles (plastique, aluminium, verre, carton, etc.) et de transférer 30 tonnes de déchets solides vers des centres de traitement des déchets techniques au cours de 30 tractations. Ce processus de réparation hebdomadaire visant à éliminer les déchets solides, à éliminer les points noirs et à traiter l'océan.