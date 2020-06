PLUS DE 32 MILLIARDS DE CENTIMES RECUPERES : Démantèlement d’un réseau criminel à Birtouta

Les éléments de la Gendarmerie nationale de Birtouta (Alger) ont démantelé un dangereux réseau criminel national spécialisé dans le cambriolage d’usines, récupéré 32,6 milliards de centimes et un montant en devise et arrêté treize (13) individus, a indiqué le commandant Toubal Nacer, commandant de la compagnie territoriale de Birtouta. Lors d’une conférence de presse, au cours de laquelle ont été présentés les produits saisis et les éléments du réseau criminel, le commandant Toubal a précisé que l’opération avait été enclenchée sur la base d’une plainte reçue par la brigade territoriale de Chaïbia relevant de la compagnie territoriale de Birtouta (groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger) faisant état du cambriolage d’une usine par un groupe de criminels encagoulés munis de différentes armes blanches et portant des tenues spéciales et des gants pour ne pas laisser de traces de leur crime. L'exploitation des caméras de surveillance et le recours à des experts et techniciens relevant de la Gendarmerie nationale, ont permis l'identification d'un des auteurs dans une des wilayas limitrophes. S'en étaient suivi, poursuit-il, des investigations approfondies ayant abouti à l'identification des autres individus du réseau, issus de plusieurs wilayas, a-t-il encore indiqué avant d'ajouter qu'une fois les procédures légales accomplies, les domiciles des suspects ont fait l'objet d'une perquisition qui a permis d'y trouver des preuves et éléments à charge les impliquant dans le hold-up dont le modus opérandi est extrêmement compliqué. Selon le Commandant, cette opération qualitative a permis l'arrestation de 13 individus et la récupération d'une important somme d'argent d'une valeur dépassant, en monnaie nationale, 32,6 Mds de centimes ainsi que des montants en devises, 39.000 USD, 8.340 euros et 20 dinars tunisien. Après l'accomplissement de toutes les étapes de l'enquête et des procédures légales, les éléments du réseau criminel ont été présentés, dans la matinée de jeudi, devant le procureur de la République près tribunal de Boufarik (cour de Blida).