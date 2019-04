PLUS DE 200 SOUSCRIPTEURS ARNAQUES A ORAN : Un promoteur détourne 160 milliards et fuit vers l’Espagne

La brigade économique relevant de la sûreté nationale de la wilaya d’Oran a ouvert une enquête au sujet d’un fameux promoteur, qui aurait escroqué plus de 200 souscripteurs, et aurait détourné plus de 160 milliards de cts avant de prendre la fuite vers l’Espagne, selon le journal arabophone EL-Bilad. Selon la même source, il s’agit de la société de promotion Sarl Hamdadouche, spécialisée dans la promotion et le bâtiment, connue à travers le territoire national, pour ses projets promotionnels de réalisation d’immeubles et d’appartements luxueux. Le dit-promoteur, aurait vendu à sa clientèle des appartements fictifs pour une somme d’argent de plus de 1,5 milliard l’unité et il aurait quitté le territoire national en s’accaparant de l’argent avancé par les souscripteurs. Les premières investigations révèlent la somme de 160 milliards de cts détournés par le mis en cause, mais on pourrait s’attendre à une somme beaucoup plus importante, qui aurait été détournée par ce promoteur indélicat, du moment où d’autres souscripteurs non informés de la situation, n’ont pas encore réagi. Selon la mêmes source, il existe des appartements qui ont été vendus à trois personnes différentes d’’une façon irrégulière, et d’autres clients ont été arnaqués bizarrement par le promoteur en leur vendant des appartements fictifs situés au 8 étage, alors que sur le plan urbanisme, il n’existe pas de 8 eme étage, l’immeuble est constitué de 6 étages seulement. Cette affaire scandaleuse va prendre plus d’envergure, car ce fameux promoteur, active dans plusieurs wilayas du pays, à l’instar de la wilaya d’Oran, cet arnaqueur possède des projets de promotion immobilière en voie de réalisation dans d’autres wilayas, telles que Mascara, Ain Temouchent, Saida Tiaret et Mostaganem. L’enquête est toujours en cours, le promoteur toujours en fuite avec l’argent des souscripteurs, son téléphone portable ne répond plus et son bureau sis à Gambetta à Oran est cadenassé !