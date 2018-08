PLUS DE 20 BONBONNES DE BUTANE EN EXPOSITION LIBRE A ORAN : La place du 20 août menacée d'explosion

Plus de 20 bonbonnes de gaz butanes appartenant à un fabricant de pop-corn de maïs, ainsi que d’autres appartenant à des préparateurs de thé sahraoui, sont exposées librement, tout au long de la grande place publique du 20 Août. Certains de ces marchands avec leurs machines à popcorn, n’’ont point hésité à se brancher illicitement aux câbles électriques provenant d’un poteau électrique à haute tension. Malheureusement, une telle situation si déplorable peut provoquer à tout moment un court- circuit, suivi d'une étincelle qui peut être à son tour être à l’origine d'explosion de gaz butane. Une déflagration qui provoquerait à son tour un grand scandale au sujet de ces commerçants indélicats qui profitent de la situation d'absence de contrôle des services concernés. Malheureusement, les représentants des citoyens, semblent fermer les yeux sur des situations à risque pareille, durant ces journées de vacances où des milliers de touristes nationaux et internationaux fréquentent ces lieux et places dits d'épanouissement et de divertissement. Un tel branchement illicite anarchique risque à tout moment de provoquer une explosion de gaz butane de ces 21 bonbonnes qui sont exposées à l'air libre depuis le début du mois de juillet jusqu'à ce jour. Devant ces menaces du danger encouru par la population de cette côte balnéaire qui abrite durant cette saison estivale des milliers de touristes innocents exposés au quotidien au danger permanent d'explosion de gaz butane, il est temps que les autorités concernées de la ville côtière de Ain Turck prennent toutes les dispositions et mesures de sécurité préventives pour protéger ces citoyens et touristes qui sont confrontés au quotidien au danger d'explosions de gaz butane qui ont été à l’origine de plusieurs incidents mortels. Il est temps également que les pouvoirs publics prennent des mesures à l'encontre de ces commerçants indélicats qui sont entrain d'encourir des risques d'explosion au quotidien envers les citoyens de cette importante municipalité touristique, qui est sous la menace d'une bombe à retardement.