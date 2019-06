PLUS DE 150 MILLIONS DE DINARS ALLOUES POUR SA REUSSITE : Inauguration officielle de la saison estivale à Oran

Le chef de l'exécutif a rappelé avoir pris des mesures pour réussir la saison estivale et offrir un cadre agréable aux vacanciers. Il a déclaré aussi que « des instructions fermes ont été données afin d’éviter certaines pratiques qui portent préjudice aux estivants et s’assurer de la gratuité de l’accès aux plages et le respect du prix du droit de stationnement fixé à 100 dinars. Il a estimé qu’il y a nécessité d’améliorer les prestations de service au niveau des plages et d’en finir avec les pratiques malsaines imposées par certains. Il a par ailleurs fait observer « une lourdeur » dans la préparation de la saison estivale. Autrement dit, un manque de volonté de la part des différentes directions et autres services de l’Etat, et ce en dépit des moyens matériels et financiers consentis cette année pour réussir la saison estivale et relancer le tourisme balnéaire à Oran. Une enveloppe de 175 millions de DA a été allouée pour ces opérations, en dehors des 35 millions de DA destinés à éradiquer les points noirs au niveau des plages de Saint Rock et d'El Ançor, a-t-il fait savoir. A noter qu’une vaste opération de nettoyage avait été menée sur les plages du littoral autorisées à la baignade. La directrice de l’environnement de la wilaya, Samira Daho a indiqué que, dans le cadre de la stratégie de la gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés, une trentaine de bacs d’une capacité de 770 litres chacun ont été donnés, dans un premier temps à l’EPIC "propreté d’Oran", pour renforcer l’hygiène et la propreté au niveau des plages de la Corniche oranaise notamment au niveau de "Bomo plage" et au complexe "Les Andalouses", annonçant que 50 bacs de même capacité sont prévus pour la corniche-Est. En plus de la mobilisation de 300 agents pour faire la collecte du plastique, il a été fait appel dans le cadre de la valorisation des déchets collectés à travers le tri sélectif en amont à des opérateurs privés qui ont applaudi la mesure, a fait savoir, pour sa part, la directrice des Centres d’enfouissement technique, Dalila Chellali.Et en dernier lieu le directeur du tourisme de la wilaya d'Oran a fait état du renforcement du parc hôtelier par la réception de 15 nouveaux établissements hôteliers et de complexes touristiques d'une capacité d'accueil supplémentaire de 7000 lits afin d'assurer un bon séjour aux millions d'estivants qui sont attendus durant cette saison estivale.