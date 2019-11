PLUS DE 1 000 KM DE CONDUITES CONCERNES : Vaste opération de réhabilitation du réseau d'assainissement à Oran

Le secrétaire général de la commune d'Oran, Hadj Fekha Benaoumeur, nous a informés des nouveaux plans communaux de développement qui concerne la réfection des conduites d'eau potable vétustes soit 1000 km de conduites va s’étalé sur trois ans, s’annonce des plus dure, en raison de la complexité de l’ancien réseau qui est très vétuste. Face à la déperdition de l’eau potable à Oran qui perdure tous les temps, les autorités locales ont décidé enfin de réhabiliter 1000 km de conduites. Cette opération selon notre même interlocuteur est inscrite dans le prochain PCD de la commune d’Oran et s’étalera sur trois ans. La tâche s’annonce toutefois difficile, en raison de la complexité de l’ancien réseau de la commune d’Oran avec 137 secteurs, bien que les responsables du département de l’hydraulique affirment avoir établi une cartographie aérienne avec l’aide d’experts français. Toutefois, il est à souligner que la totalité du réseau des 26 communes de la wilaya d’Oran avoisine les 4000 km. D’autre part, la distribution H24 prônée depuis longtemps n'a pas encore vu le jour pour divers problèmes de perturbation enregistrés jusqu'à présent et dont on ignore les raisons par faute de communication. Outre les pannes régulières de la station de dessalement de l’eau de mer d’El- Mactaâ et les ruptures de la conduite principale du MAO qui alimente la wilaya d’Oran, les coupures du courant électrique dans les stations de pompage, la nappe phréatique et son faible apport de 27 000 m3/j… perturbent la distribution de l’eau potable à travers les 26 communes de la wilaya. Concernant la ville d’Oran, il y a une amélioration du taux de distribution qui atteint les 98%, à Oued Tlélat il ne dépasse pas 60% en moyenne”, souligne Hadj Fekha Benaoumeur. Si la sécheresse est la principale cause de la baisse du niveau de la nappe phréatique, la direction de l’hydraulique propose la pose de panneaux solaires dans les stations de pompage pour une mise en service continue, sans oublier l’utilisation des forages en cas d'urgence. “Il faut mettre en service les forages, même avec un faible débit, sinon leur effondrement est inéluctable”, avertit un spécialiste de l'hydraulique. Pour mettre fin au manque d'eau qui frappe le pôle urbain des 17 000 logements d’Oued Tlélat, le directeur de wilaya du département de l’hydraulique a affirmé devant le wali que la réception de la 2e conduite principale d’eau potable provenant d’El-Mactaâ vers Oued Tlélat se fera fin décembre.