PLUS D’UN MILLIARD DE CTS SUBTILISES A LA CNEP : 04 agents arrêtés à Oran

Ce pot de roses a été découvert après que les titulaires de comptes -épargne se sont rendus compte que leurs comptes n’étaient pas conformes à leur propre comptabilité, ce qui a mis la puce à l’oreille à une vingtaine d’épargnants victimes des malversations des employés de l’agence CNEP. Informé, le responsable de la caisse d'épargne déposa plainte et l’enquête a permis d’identifier 05 employés de la Caisse en question qui ont détourné la somme de 1,5 milliard de centimes des comptes d’une vingtaine de clients. Selon les victimes, parmi lesquels des commerçants et des chefs d’entreprise, à chaque versement, c’était une employée de l’agence qui s’occupait de l’opération de versement. Selon nos sources, l’employée en question est actuellement en fuite et serait activement recherchée. Cette présumée mise en cause, faisait mine de retranscrire les sommes versées sur le carnet des épargnants puis se partageait la somme avec 04 autres employés complices. Cette dernière en compagnie des 04 agents, est suspectée d’avoir subtilisé la somme de 1,5 milliard de centimes des comptes de 20 clients, et a profité de sa position pour accéder aux comptes d’épargne de 20 victimes. Le procédé utilisé est digne d’un film hollywoodien. La fille manipulait ces comptes en faisant des retraits très importants. Des documents sont même rédigés de sorte à faire croire à des retraits qui étaient légaux. Même les signatures de ces clients étaient imitées, et tout cela, sans qu’ils ne soient au courant de ce qui se tramait. La suspecte principale est activement recherchée et les 04 mis en cause ont été présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal de la cité Djamel d'Oran, trois d'entre eux ont été mis en détention préventive en attendant leur procès, et le quatrième a été mis sous contrôle judiciaire.