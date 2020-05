PLUIES D'ORAGE : Mostaganem renoue avec les inondations et les évacuations

Dans ce contexte, il a été indiqué que les patrouilles ont enregistré 30 points points noirs d'accumulation des eaux pluviales où des opérations d'interventions en drainage et de pompages ont été menées de nuit. Par ailleurs, des interventions ont eu lieu au niveau du boulevard de Salamandre qui a été drainé et ouvert à la circulation. Il a été procédé également à l'évacuation de deux familles qui ont vu leurs habitations inondées et fort heureusement sans perte humaine ou matérielle. S'agissant des points noirs traités, à noter ; la route en pente, au niveau de la route du port reliant la zone de "Matarba" à "Sidi Majdoub" qui a coupée à la circulation par l’accumulation d'eau de pluie et de dépôts de sable. Dans le quartier de Salamandre, des égouts bouchés ayant provoqué des fuites d'eau dans des maisons et une obstruction de la circulation. A signaler que dans le contrebas de ce quartier, une équipe de plongeurs de la protection civile est intervenue comme support à leurs collègues intervenant dans l'opération d'évacuation de l'eau stagnée. Dans la Commune de Bouguirat, il y a eu intervention pour l'ouverture de la route nationale n° 06 ,au niveau du rond-point communal avec dégagement des voies de passage latérales de la route, de la boue accumulée .Du point de vue matériel, il a été enregistré ce qui suit : dégagement de 03 voitures de tourisme bloquées dans la boue ;opération de pompage dans 04 maisons inondées par près de 40 cm de d'eau ainsi que le pompage de l'eau dans une maison située dans la commune d'Ain Tedelès où l'eau a atteint près de 40 cm de hauteur, comme il a été constaté également le glissement d'une voiture, près du Douar Sidi Omar, à Sidi Belattar, au niveau de la route nationale N°60 et notamment des fuites d'eau de pluie enregistrées, dans le lieudit Si Djelloul ainsi qu'au Douar Djellaidia ,relevant de la commune de Kheir-Eddine. Dans cette même commune, s'est produit aussi l'effondrement du plafond en tôle métallique, d'une pièce et du mur extérieur d'une autre maison, sise au Douar Djellaidia de ladite commune. Il a été enregistré par ailleurs, une coupure temporaire de la circulation au niveau du chemin de wilaya, n ° 07 ainsi que la fuite d'eau dans 06 logements dans lesquelles ont été menées des opérations de pompage d'eau de pluie. Enfin, une autre une opération de pompage des eaux de pluies stagnées, a été effectuée au niveau de l'entrée du lycée Si Belhachemi sis au centre de la commune de Hadjadj. En somme, la protection civile est restée en état d'alerte et de mobilisation avec les 100 interventions qu'elle à pu mener en l'espace de 2h heures, non stop. A ce titre, il est certain que des vies ont été épargnées ainsi que des dégâts qui auraient été autrement plus importants et conséquents et ce, grâce au courage et à l'engagement de toutes les équipes de la protection civile a qui revient un vibrant hommage