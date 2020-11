PLFC 2021 : Le Bureau de l’APN examine les propositions des députés

Le Bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) s’est réuni jeudi sous la présidence de Slimane Chenine, président de l’Assemblée et examiné les 22 modifications proposées au projet de loi des finances (PLFC 2021), a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement. Au terme de la réunion, le Bureau a transmis 17 modifications conformes aux conditions requises à la Commission des Finances et du Budget de l'APN pour examen avec les délégués de leurs auteurs, a précisé le communiqué. Lors de cette réunion, M. Chenine a mis en avant les interventions des députés durant le débat autour du PLFC 2021, soulignant qu’"ils ont plaidé pour les préoccupations des citoyens et exprimé leurs aspirations en une vie décente". "Les députés ont mis en exergue les réalisations accomplies en dépit de la conjoncture exceptionnelle que traverse le pays", a-t-il ajouté. Dans ce contexte, le président de l’APN a mis en avant les réponses du représentant du Gouvernement ayant été logiques et réalistes, a conclu le communiqué.