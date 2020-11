PLF 2021 : Plus de 16 milliards Da alloués au secteur du Commerce

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a indiqué à Alger, que son secteur bénéficierait au titre du PLF 2021, d’un budget de fonctionnement de 16,224 milliards de Da, soit en recul de 7,43% par rapport au budget de 2020. Le ministre qui intervenait devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre du débat du Projet de loi de finances (PLF2021), présidée par Ahmed Zeghdar, président de la Commission, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Bessma Azouar, M. Rezig a indiqué que le budget de fonctionnement du secteur s’élevait à 16,224 mds Da, soit l’équivalent de 85,27 % du total des besoins du secteur. Estimant que cette "légère" réduction du budget sectoriel s’inscrivait en droite ligne avec la politique du Gouvernement de rationalisation des dépenses au niveau de l’ensemble des secteurs, le ministre a indiqué, dans ce cadre, que la préservation des acquis sociaux et la poursuite du service public ont été prises en compte. En dépit du recul du budget sectoriel pour l’année prochaine, M. Rezig a rassuré que son département ministériel était en passe d’octroyer des indemnisations pour les coûts de transport des marchandises vers les wilayas du Sud, tout en procédant à la révision de la liste des marchandises concernées, et ce en ajoutant les fruits et légumes, les viandes rouges, les viandes blanches, les produits à base d’orge, le maïs et le soja. A ce titre, M. Rezig a souligné le souci du ministère de prendre en charge l’approvisionnement des régions du Sud, rappelant que plusieurs réformes de fond ont été introduites sur le commerce de troc avec la République du Mali et la République du Niger, et ce à travers la révision à la hausse de la liste des produits concernés par ce système, la facilitation des procédures administratives et l’accompagnement des opérateurs activant dans ce domaine.