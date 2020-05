PLATEAU DE LA MARINE (MOSTAGANEM) : Un feu tricolore en panne cause d’une collision entre 2 véhicules

Avant-hier, vers les coups de 11 heures du matin , au niveau de l'intersection des deux (02) voies du « plateau de la Marine », tout près de l'immeuble « Le Cheliff »,un accident s’est produit hélas, et cette fois c’est le système de régulation par les feux tricolores qui est mis en cause par le voisinage que par les automobilistes et ce, du fait qu’il ne fonctionne pas depuis plusieurs mois. Inquiets pour leur sécurité et celle de leurs enfants, les riverains notamment les habitants de l'immeuble "le Cheliff" ont indiqué qu’ils ont d’alerté les autorités locales et charge de ces équipements urbains, les feux tricolores, et déplorent le fait qu’aucune suite n’a été donnés à leur doléance concernant cette absence de signalisation lumineuse, censée réguler automatiquement les priorités de passage entre les deux voies, au niveau de leur point d’intersection et faire éviter beaucoup d’accidents. A noter que dans cette zone du « plateau de la marine » la pente y est abrupte, dépassant par endroits un angle d’inclinaison de 30%,ce qui est très dangereux en cas de rupture de système de freinage ou éventuellement, de non respect de la priorité de passage :ce qui est rarement le cas. Des dégâts relativement important sur les deux véhicules impliqués dans l’accident sans faire de victimes toutefois, les passagers et les conducteurs ont reçu la frayeur de leur vie avec un choc émotionnel sont ils se souviendront pour longtemps. Les mêmes riverains rappellent qu’ils gardent toujours en mémoire ce terrible accident qui s’est produit en cet endroit précis, il y a quelques années et qui a coûté la vie à trois (03) personnes. En cette désolante circonstance, ils relancent un appel pressant aux gestionnaires de la voirie communale de régler au plus vite ce problème avant qu’il ne fasse d’autres dégâts qui pourraient coûté très chers, ont-ils insisté.